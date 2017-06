Favoritos abandonam e Demoliner vence nas duplas em estreia em Queen’s

O brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell contaram com o imprevisto nesta segunda-feira para vencerem na estreia, na chave de duplas do Torneio de Queen’s, em Londres. Atuais campeões, os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut desistiram da partida no segundo set, favorecendo a parceria do brasileiro.

Eles abandonaram quando Demoliner e Daniell venciam a segunda parcial por 5/3 após derrota por 6/4 no set inicial. Herbert e Mahut, especialistas em piso rápido, formavam a dupla cabeça de chave número dois na competição britânica, de nível ATP 500, e disputada sobre a grama.

Na segunda rodada, que equivale às quartas de final, brasileiro e neozelandês vão encarar os vencedores do duelo entre Dominic Inglot/Nick Kyrgios e Marin Cilic/Marcin Matkowski. Se vencerem, Demoliner poderá cruzar com Bruno Soares na semifinal. Soares e o escocês Jamie Murray ainda não estrearam na competição.

KYRGIOS ABANDONA – Na chave de simples, três dos favoritos venceram na estreia, mas a competição sofreu a baixa do australiano Nick Kyrgios, um dos cotados para faturar o título de Wimbledon, no próximo mês. Ele chegou a receber atendimento médico em quadra, por conta de dores no quadril, antes de abandonar a partida contra o norte-americano Donaldo Young, que vencia por 7/6 (7/3).

Enquanto Kyrgios se despedia, os outros cabeças de chave confirmavam o favoritismo. O francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto pré-classificado, derrotou o compatriota Adrian Mannarino por duplo 6/2. O búlgaro Grigor Dimitrov, sexto cabeça de chave, superou o norte-americano Ryan Harrison por 6/3 e 6/1.

E o checo Tomas Berdych, sétimo pré-classificado, derrotou o belga Steve Darcis por 7/5 e 6/3. Seu próximo adversário será o canadense Denis Shapovalov, que furou o qualifying e venceu nesta segunda o britânico Kyle Edmund por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/4.