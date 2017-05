Família não consegue doar órgãos de jovem atropelada pelo ex-namorado

O corpo da socorrista Jéssica Trianoski, de 26 anos, atropelada e morta pelo ex-namorado em Jacupiranga, no Vale do Ribeira, interior paulista, foi sepultado nesta quinta-feira, 18, sem que a família tivesse conseguido atender seu desejo de doar os órgãos. Segundo os familiares, a burocracia para a doação impediu o aproveitamento dos órgãos pela Central de Transplantes do Estado. “Ela era doadora e sempre manifestou o desejo de que, em caso de falecimento, seus órgãos fossem doados para ajudar outras pessoas, mas não entendemos o que houve”, disse o primo da jovem, Mauro Trianoski.

A Central de Transplantes, no entanto, informou que, após ter sido notificada da morte cerebral pelo Hospital Regional de Pariquera-Açu, adotou os procedimentos previstos nos protocolos oficiais. Em nota, informou que, embora a família tivesse autorizado a doação, os órgãos não puderam ser aproveitados por razões clínicas.

Jéssica foi atropelada no último dia 12, quando se dirigia a pé para o trabalho, na companhia do atual namorado e do pai dele. O autor do crime, Marcos Magno da Cunha Moraes, ex-namorado da jovem, jogou o carro contra eles, atingindo em cheio a jovem. Ela havia terminado o relacionamento com Moraes havia seis meses, mas ele não se conformou e chegou a ameaçá-la. Ao ser preso, após cinco dias foragido, ele disse que sofreu um “apagão” ao ver a ex com o namorado. Jéssica foi internada em estado grave e, três dias depois, teve morte cerebral.