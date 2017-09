Falcao García marca duas vezes e Monaco vence o Strasbourg no Francês

Falcao García segue fazendo o torcedor do Monaco não sentir tanta falta de Mbappé, a jovem estrela que foi negociada com o Paris Saint-Germain. Neste sábado, jogando em casa, o atual campeão francês contou com dois gols do atacante colombiano para vencer o Strasbourg por 3 a 0, pela sexta rodada da competição.

O bom resultado deixou o Monaco com 15 pontos, os mesmos do líder Paris Saint-Germain. Mas a equipe de Neymar pode retomar a liderança neste domingo, quando recebe o Lyon no complemento da rodada. Já o Strasbourg soma apenas quatro e está em penúltimo lugar.

Sem Mbappé, mas com o recém-contratado Jovetic, o Monaco foi melhor desde o início e pressionou durante todo o primeiro tempo, mas foi abrir o placar somente aos 44 minutos, quando o meia-atacante português Rony Lopes recebeu passe de Falcao e completou para as redes.

A vantagem facilitou o caminho para o segundo tempo. Logo aos seis minutos, o atacante colombiano aproveitou cruzamento do lateral-esquerdo brasileiro Jorge, ex-Flamengo, e ampliou para o Monaco. E, aos 22, Falcao anotou o seu segundo, o terceiro da partida e o seu nono gol da temporada, sacramentando o bom triunfo do atual campeão francês.