Fagner nega pÃªnalti, mas cartÃ£o tira o lateral do clÃ¡ssico contra o Palmeiras

Além de deixar o G4 ao empatar com o Coritiba por 1 a 1, o Corinthians perdeu um jogador importante para o clássico contra o Palmeiras, sábado, no Itaquerão. O lateral-direito Fagner recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fagner foi advertido justamente no lance do pênalti que originou o gol de Leandro. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito deu um carrinho e atingiu Kazim. Sobre o lance, o corintiano discordou do árbitro Grazianni Maciel Rocha.

“Sinceramente, eu não senti o toque. Dei um carrinho para cortar a trajetória do chute. Acho que o jogador escorregou. Mas não tem como voltar atrás e mudar a história do jogo”, afirmou Fagner, logo depois da partida no Couto Pereira.

O substituto de Fagner será Léo Príncipe. O reserva já atuou como titular recentemente e foi bastante elogiado pelo desempenho. Ele fez inclusive um gol na vitória sobre o Sport por 3 a 0, no dia 8 de setembro, no Itaquerão.

Além de Fagner, o técnico Cristóvão Borges pode ter outro desfalque para o clássico contra o Palmeiras. O lateral-esquerdo Uendel deixou o campo contra o Coritiba, nesta quarta-feira, ainda no primeiro tempo por causa de um problema muscular na coxa direita e pode ser vetado pelo departamento médico.

Guilherme Arana, que entrou na partida no Couto Pereira, é a única opção da equipe para o lugar de Uendel.