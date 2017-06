Fabricante de air bags Takata pede recuperação judicial

A fabricante japonesa de autopeças Takata Corp. e sua subsidiária norte-americana entraram com pedido de recuperação judicial no Japão e nos EUA. A companhia disse também que chegou a um acordo preliminar para vender parte de suas operações para a Key Safety Systems, dos EUA, por US$ 1,6 bilhão. As medidas, que já eram esperadas, têm como objetivo manter a companhia em operação enquanto ela trabalha para substituir milhões de air bags defeituosos.

Pelo menos 16 mortes e mais de 180 lesões em todo o mundo foram associadas ao defeito, que faz os air bags da empresa explodirem com muita força, espalhando estilhaços na cabine dos veículos.

A venda para a Key Safety Systems vai ajudar a Takata a pagar US$ 850 milhões para montadoras no começo do ano que vem. Em janeiro, a companhia concordou em pagar US$ 1 bilhão para encerrar uma investigação criminal sobre as falhas nos air bags. O valor de US$ 1 bilhão também inclui US$ 25 milhões em multa na esfera criminal e US$ 125 milhões para vítimas. O caso envolve supostas irregularidades em testes dos air bags da empresa. A companhia admitiu ter falsificado dados de testes e concordou em se submeter a monitores independentes durante três anos.

Atualmente, 19 montadoras estão em processo de substituição de aproximadamente 70 milhões de air bags fabricados pela Takata. Fonte: Dow Jones Newswires.