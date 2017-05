Fábio minimiza braçadeira de capitão e fala em ‘começar do zero’ no Cruzeiro

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, minimizou a importância da braçadeira de capitão, destacou o respeito pelo reserva – Rafael – que o substituiu durante o período de recuperação da lesão no joelho e comemorou o retorno ao time em entrevista coletiva nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

“A braçadeira de capitão é só um acessório para mim. Nunca dependi da braçadeira pela forma. Respeito não é imposto, é conquistado. No momento certo, tendo a oportunidade de colocar o que achava necessário. O que vale é o que sinto dentro de mim, a personalidade de querer ajudar, orientar, desde a categoria de base. Isso vem da minha personalidade que formei ao longo dos anos”, ressaltou o goleiro cruzeirense.

Fábio garantiu que está pronto para “começar do zero” no clube e destacou o objetivo de brigar pelo título do Brasileirão ou, ao menos, por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para tanto, o goleiro disse que a estratégia é fazer o máximo possível de pontos no primeiro turno.

O elenco do Cruzeiro treinou dois períodos nesta quarta-feira. À tarde, a novidade foi a presença do atacante Rafael Marques, recém-chegado do Palmeiras. O jogador participou do coletivo comandado pelo técnico Mano Menezes e marcou um dos gols da equipe reserva sobre os titulares (o treino terminou 3 a 2 para os titulares).

De acordo com informações do site oficial do Cruzeiro, Rafael Marques será apresentado nesta quinta-feira na Toca da Raposa II, em coletiva de imprensa marcada para as 15h30. O jogador concluiu nesta quarta os exames médicos, físicos e assinou contrato. Ele deverá vestir a camisa 15.