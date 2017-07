Exposição interativa em SP traduz universo de Frida Kahlo para crianças

Após receber mais de 15 mil visitantes, a exposição Frida e Eu, em cartaz em São Paulo desde março, foi prorrogada até o dia 29 de julho. Direcionada para o público com idades entre 5 e 10 anos, a exposição é composta por seis eixos temáticos e pretende, de forma interativa, despertar a curiosidade e interesse das crianças pelas obras da pintora mexicana Frida Kahlo.

As seis partes da mostra: Autorretrato, Família, Dor, Natureza, Diego e Paris abordam a obra e a vida da artista com formas lúdicas e sensoriais. “É uma exposição interativa, onde as pessoas não só olham, mas interagem o tempo inteiro e convidam as famílias a interagir também. É interessante analisar como cada família busca aproveitar o espaço de diferentes maneiras, que não só observando”, observa Thiago Martins, sócio da Bacuri Cultural, produtora responsável por trazer a exposição a São Paulo.

Desde a infância, a trajetória da artista é marcada pela dor. Primeiro ao ter poliomelite, que a deixou com uma deficiência no pé que a fazia mancar. Depois, aos 18 anos, em um acidente de trânsito que a deixou imóvel por muito tempo. Para trabalhar essas questões, o eixo Frida e a Dor traz elementos que permitem ao visitante, por exemplo, deitar em uma cama como a em que a artista ficou após o acidente. “Ao deitar, se ver no espelho e desenhar, você consegue imaginar como foi passar tanto tempo na mesma posição. Mesmo assim ela conseguia através da arte se expressar”, desraca Martins.

O eixo Frida e Família, por sua vez, traz a árvore genealógica da pintora, permitindo que a criança pense sobre as origens dela. No eixo sobre autorretratos, o visitante é convidado a criar “sua” Casa Azul, onde Frida morou em diversas fases da vida. Para pensar sobre a natureza e o contato frequente de Frida com animais e plantas, há um espaço para identificar animais por meio de reprodução sonora. O pintor Diego Rivera, grande amor de Frida, tem uma estação especial na mostra. E o eixo Frida e Paris, por fim, explora um universo surrealista.

Informações

A exposição já passou pela França, México, Inglaterra e Rio de Janeiro. Em São Paulo desde março, a mostra fica aberta até o dia 29 de julho, de segunda a sábado, das 10h30 às 18h30. Os ingressos custam entre R$ 12 e R$ 30 e podem ser comprados antecipadamente no site da empresa Ingresso Rápido ou no balcão de vendas na Unibes Cultural, de segunda a sábado, das 10h às 19h. Às segundas-feiras, a entrada na exposição é gratuita, mas é preciso adquirir ingresso antecipado também pelo site. Aos sábados, é possível participar de oficina arte educativa sobre obra e a vida de Frida Kahlo. As vagas são limitadas.