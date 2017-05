Exportações da China sobem menos que o esperado em abril

As exportações da China avançaram pelo segundo mês consecutivo em abril, à medida que a demanda por bens da segunda maior economia do mundo continuou a melhorar.

No mês passado, as exportações chinesas medidas em dólares tiveram expansão anual de 8%, depois de crescerem 16,4% em março, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal, contudo, previam acréscimo maior nas exportações de abril, de 10%.

As importações da China subiram 11,9% em abril ante igual mês do ano passado, após exibirem alta de 20,3% em março. Também neste caso, o resultado veio abaixo da projeção do mercado, que era de ganho de 18%.

Já o superávit comercial da China aumentou para US$ 38,05 bilhões em abril, de US$ 23,93 bilhões em março, superando a projeção de analistas, que era de saldo positivo de US$ 33,7 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.