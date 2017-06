Exportações crescem 14,9% em maio na comparação anual no Japão

As exportações do Japão tiveram crescimento de 14,9% em valor em maio, na comparação com igual período do ano passado, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 18,2%. Em volume, o crescimento foi de 7,5%.

Em relação à China, houve alta de 23,9% nas exportações em maio na comparação anual, diante da demanda forte por produtos relacionados a smartphones e ao desempenho econômico sólido da China e também dos Estados Unidos em maio, disse Hidenobu Tokuda, economista do Mizuho Research Institute.

O setor automotivo também mostrou força, após sua fraqueza nas vendas em abril, o que permitiu a criação de um estoque maior e mais negócios no mês seguinte.

O economista Takeshi Minami, do Norinchukin Research Institute, afirma que os números da balança comercial japonesa foram influenciados pelo iene mais fraco e pela fraqueza de igual mês do ano passado, quando houve um terremoto no sul do Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.