Explosão perto de escola infantil deixa 7 mortos na China

PEQUIM, 15 JUN (ANSA) – Uma explosão diante de uma escola infantil matou ao menos 7 pessoas nesta quinta-feira (15), na China. O acidente ocorreu em Fengxian, na província de Jiangsu.

De acordo com fontes locais, 59 pessoas ficaram feridas na explosão, que ocorreu no término do expediente escolar, quando vários pais estavam no colégio para buscar seus filhos. As autoridades estão investigando o episódio para descobrir se foi um acidente ou um ataque planejado. A hipótese mais forte até agora é a de que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás. Imagens publicadas em redes sociais mostraram várias pessoas e crianças deitadas no chão com ferimentos. Duas pessoas morreram no momento da explosão e as outras cinco, em hospitais. Nos últimos anos, escolas da China foram alvo de atentados cometidos por pessoas com instabilidade emocional ou problemas psicológicos. (ANSA)