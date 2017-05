Exército dos EUA confirma morte de líder do EI no Afeganistão

Forças dos Estados Unidos e do Afeganistão mataram o líder do grupo afiliado do Estado Islâmico em uma operação realizada em abril, confirmaram neste domingo autoridades militares americanas.

A operação, na província de Nangarhar, teve como alvo o líder Abdul Hasib, informaram as forças americanas no Afeganistão.

Mais cedo, as fontes haviam informado que se confirmada, a morte de Hasib e seus associados degradaria significativamente as operações do ISIS-K no Afeganistão e ajudar a alcançar nosso objetivo de destruí-los em 2017.