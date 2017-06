Executivo-chefe da Uber renuncia

Travis Kalanick, executivo-chefe da Uber, renunciou nesta quarta-feira, segundo o jornal The New York Times. Sua saída ocorre algumas horas após cinco investidores do alto escalão da empresa enviarem uma carta pedindo a renúncia de Kalanick o mais rápido possível. Neste ano, a empresa se viu envolvida em denúncias de assédio sexual e moral, praticados pelo próprio Kalanick, além de um processo por propriedade intelectual e uma investigação sobre uma ferramenta que burla controles policiais.

Na carta com o título de “Levando a Uber para frente”, obtida pelo The New York Times, investidores escreveram que o executivo deveria sair imediatamente e que a companhia precisava trocar sua liderança. Kalanick teria conversado com pelo menos um membro do conselho de administração e, depois de longas discussões com investidores, decidido renunciar.

Na semana passada, Kalanick anunciou que tiraria licença do cargo por tempo indefinido para honrar luto à sua mãe, morta no começo do mês num acidente de barco. Sua saída em definitivo da empresa levanta questionamentos sobre quem assumirá a vaga. O executivo ainda terá relevância na Uber, já que ainda é acionista majoritário da empresa. (Flavia Alemi e Paulo Beraldo – flavia.alemi@estadao.com; paulo.beraldo@estadao.com)