Ex-secretário de imprensa de Trump surpreende no Emmy

Ninguém esperava e foi uma grande surpresa na cerimônia de entrega do Prêmio Emmy: Sean Spicer fez uma aparição surpresa n show marcado por muitas piadas de teor político.

Spicer, que pediu demissão do governo de Donald Trump em junho, como muitos outros nomes do gabinete presidencial, apareceu no palco quando o apresentador Stephen Colbert fazia uma de suas muitas observações políticas..

Qando Colbert perguntou quantas pessoas estariam assistindo o show, Spicer se apresentou por trás do pódio usado nas coletivas de imprensa na Casa Branca e declarou: “Esta será a maior audiência de um Emmy, ponto. Tanto em pessoa como ao redor do mundo”.

Todos se surpreenderam por ser Spicer de verdade e não a sátira feita pela atriz Melissa McCarthy, que ganhou um Emmy criativo na semana passada por seu trabalho.

Colbert não poupou Trump pelas duas indicações que recebeu por seu reality show “O Aprendiz”.

“Mas, ao contrário da presidência, o Emmy vai para o vencedor do voto popular”, afirmou, provocando risadas e aplausos dos presentes.