Ex-presidente da Oi é multado em R$ 200 mil

O ex-presidente da Oi Zeinal Bava foi punido por declarações feitas na época da oferta pública de ações da operadora, em 2014. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou o executivo em R$ 200 mil por desrespeito ao período de silêncio na operação, parte do processo de fusão da Oi com a Portugal Telecom (PT).

Bava deu declarações à imprensa na véspera da assembleia de acionistas em que seriam votados pontos da união entre as empresas. A CVM veda a manifestação na mídia de participantes de oferta até a publicação do anúncio de encerramento da operação.

Na época, Bava defendeu a fusão com argumentos que já havia apresentado antes, como a estimativa de R$ 5,5 bilhões em sinergias. Porém, diante das declarações, a CVM suspendeu o aumento de capital por 30 dias, em março de 2014. A Oi, na época, pediu que investidores desconsiderassem a declaração de Bava em suas decisões.

Em relação à nova decisão, Bava pode recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), o Conselhinho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.