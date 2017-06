Ex-executivo, novo secretário de Doria entrega própria obra doada

Ao lado do prefeito João Doria (PSDB), o secretário Cláudio Carvalho de Lima, titular da recém-criada pasta de Investimento Social, participou da sua primeira agenda pública nesta sexta-feira, 2. Ex-executivo da construtora Cyrela, onde trabalhou por 12 anos e de onde saiu há dois dias, Lima foi entregar os últimos banheiros do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital, reformados por doação que ele mesmo articulou.

A reforma dos 16 banheiros começou em fevereiro e custou cerca de R$ 535 mil, pagos pela Cyrela. Além de pias, sanitários e material de construção, a empresa bancou o cachê de grafiteiros que pintaram as paredes externas dos banheiros e contratou funcionários de manutenção dos sanitários. A reforma da Marquise do Ibirapuera, que está em andamento, também foi assumida pela empresa. Isso, segundo a Prefeitura, sem nenhuma contrapartida.

No evento desta sexta, Doria contou que foi pedir doação à empresa mesmo sem saber o orçamento das obras. Segundo o prefeito, o interlocutor foi Lima, então vice-presidente executivo-corporativo da Cyrela. “Eles assumiram a responsabilidade da reforma dos 16 banheiros do Parque, independentemente de quanto isso custaria”, disse.

Em março, parte da reforma já havia sido entregue, mas três banheiros acabaram sendo alvo de depredação pouco depois e precisaram ser refeitos. “Agora, nós temos uma empresa contratada e paga pelo setor privado para manutenção dos banheiros e sua preservação”, disse Doria. “Com manutenção permanente, essa possibilidade ( vandalismo) se reduz muito.”

Questionado se a Cyrela poderia participar de concorrências municipais, uma vez que um ex-executivo da empresa assumiu um cargo na Prefeitura, Doria afirmou que sim. “Cláudio não é funcionário da Cyrela. Foi funcionário da Cyrela”, disse. “Não há nenhum tipo de conflito de qualquer natureza. Ao contrário: nós somos gratos à Cyrela por conta daquilo que ela já fez.”

Doações

Anunciada na quinta-feira, 1.º, a Secretaria Extraordinária de Investimento Social tem como objetivo buscar doações e recursos do setor privado, principalmente para Saúde, Educação e Assistência Social. A pasta é composta por apenas cinco pessoas.

A Prefeitura calcula que foram arrecadados R$ 617 milhões de doações em seis meses.”São doações de empresas cidadãs, desde automóveis, bicicletas, motocicletas, uniforme, material de construção, banheiros, árvores, equipamentos de tecnologia”, disse Doria.

É prevista no Ibirapuera a reforma do campo de futebol, com instalação de grama sintética, com financiamento da Nike. Seguindo o modelo, também está em curso a despoluição do lago do parque, feita pela empresa francesa Phytorestore. Para Doria, essa é uma maneira “eficiente” e “criativa” de melhorar os serviços da cidade.

‘Descongelamento’

Doria também afirmou que espera ‘descongelar’ em 2018 o corte de 30% no orçamento de secretarias municipais. A medida foi adotada após a gestão detectar déficit de R$ 7,5 bilhões nas contas da cidade. Segundo ele, a expectativa é que, até o final do ano, a Prefeitura alcance uma “ação equilibrada entre despesa e receita” e consiga retomar programas que foram interrompidos.

“Para 2018, aí sim, com o orçamento controlado pela atual gestão, possamos descongelar este porcentual de 30% que atingiu várias secretarias”, disse o prefeito. Doria também disse acreditar na melhora do “desempenho da própria economia como um todo”, o que traria a retomada de investimento do setor privado e aumento de arrecadação da Prefeitura, segundo ele.

“O controle do orçamento será pleno nosso, o que vai permitir que o ajuste seja feito de forma correta, ou seja, com uma estimativa real, realista, de receita e uma estimativa real, realista, de despesa”, afirmou.