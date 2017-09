Evolução do Avaí deixa Atlético-MG em alerta para jogo de domingo

O crescimento do Avaí no segundo turno do Campeonato Brasileiro é motivo de preocupação no Atlético Mineiro, próximo adversário da equipe catarinense, no domingo, às 11 horas, pela 24.ª rodada da competição, na Ressacada. Para o zagueiro e capitão atleticano Leonardo Silva, o time mineiro precisa encontrar uma forma de conter a evolução do oponente.

“Vamos tentar fazer um jogo no nosso padrão. Eles têm uma equipe muito qualificada, conseguindo evoluir nesse segundo turno – a melhor campanha até então. Conseguiram uma vitória importante fora de casa e, dentro de casa, vão querer somar os três pontos ou não perder nenhum para continuar nesse evolução. Nós temos que freá-los”, projetou Leonardo Silva em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O volante Yago também elogiou a fase do próximo adversário, mas apontou que o Atlético-MG também vive boa fase e, por isso, pode superar o Avaí e garantir os três pontos que serão importantes para aproximar a equipe da zona de classificação para a Copa Libertadores – o G6 do Brasileirão.

“O Avaí está muito bem no segundo turno, é líder do returno. Mas também estamos na nossa sequência. Apesar do resultado e das circunstâncias do último jogo (empate contra o Palmeiras, em casa) não ter sido muito bons, temos que aproveitar essa semana para treinar bem para conseguir uma vitória fora de casa”, analisou.

O elenco atleticano treinou na manhã desta terça na Cidade do Galo sob o comando do técnico Rogério Micale. O grupo que iniciou o jogo contra o Palmeiras foi a campo para um trabalho técnico. Os demais jogadores permaneceram na academia, onde realizaram atividades físicas.

O Atlético Mineiro ocupa a 11.ª posição no Nacional, com 30 pontos, quatro atrás do Cruzeiro, sexto colocado. Por outro lado, o time também está a quatro pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão.