‘Evidências’ é a música mais cantada em karaokês do Brasil

Evidências, sucesso de 1990 gravado pela dupla Chitãozinho e Xororó, é uma das músicas mais conhecidas pelo público brasileiro. Desde pessoas cantando em coro em um vagão do metrô em São Paulo até Fatima Bernardes, são poucos aqueles que não sabem pelo menos o refrão da canção. O sucesso foi considerado até um hino brasileiro pelo Padre Fábio de Melo.

Agora, uma pesquisa elaborada pela KWC Brasil, que organiza a etapa brasileira do mundial de karaokê, constatou que Evidências é a música mais cantada nos estabelecimentos pelo Brasil. A entidade consultou cerca de duas mil casas de karaokê em todo o País para saber quais são as músicas mais executadas e constatou que Evidências chega a ser cantada, em média, 5,2 vezes por noite. Na Samurai, tradicional casa de karaokê de São Paulo localizada no bairro da Liberdade, a média é ainda maior: assustadoras 12 vezes por noite.

Por conta desse feito, a dupla irá receber uma homenagem na final da etapa brasileira do mundial, que acontece neste próximo domingo, 17. Na sua página do Facebook, a dupla agradeceu a homenagem. “Não poderemos comparecer à final, mas convidamos a todos e desejamos uma boa sorte aos campeões brasileiros! Estamos torcendo para que tragam o título mundial para o Brasil!”, escreveram.