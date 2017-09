Éverton Ribeiro aposta na confiança do Fla para brigar por títulos

O meia Éverton Ribeiro exaltou nesta sexta-feira a confiança do grupo do Flamengo após a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense que garantiu a classificação para as quartas de final da Copa sul-americana. Para o jogador, esta confiança será fundamental para a evolução da equipe na luta pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

“Nos dá mais confiança (a vitória sobre a Chapecoense) ao sabermos que estamos evoluindo, tanto taticamente quanto como um grupo. A equipe entrou muito bem, com dois ou três jogos com alta intensidade. Isso vem fazendo a diferença, pois fazemos o gol rápido e isso nos dá tranquilidade para, durante jogo, podermos trabalhar melhor”, analisou o meia em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Éverton Ribeiro ainda não sabe se atuará contra o Avaí, neste sábado, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele poderá ser preservado – junto com outros titulares – pelo técnico Reinaldo Rueda para a decisão da Copa do Brasil, na quarta que vem, diante do Cruzeiro, no Mineirão. O meia não acredita que a opção pelo time misto enfraqueceria o Flamengo no embate com a equipe catarinense.

“Se o professor optar por rodar o elenco, será bom para poder rodar o grupo também. Falamos muito que o Flamengo tem um grupo forte. Acaba faltando um pouco de entrosamento, mas a qualidade está ali. Se atuar uma equipe que não vem jogando, será na vontade, na experiência dos jogadores. O jogo mais importante agora é contra o Avaí. Sabemos que temos a final na quarta-feira, mas vencer o Avaí é importante para nos deixar em uma posição boa na tabela [do Brasileirão]”, afirmou.

O elenco rubro-negro encerrou nesta sexta a preparação para o confronto com o Avaí. A escalação da equipe ainda não foi definida, mas Rueda treinou ao longo da semana com o seguinte time: Alex Muralha; Rodinei, Vaz, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo, Mancuello e Geuvânio; Matheus Savio, Gabriel e Lucas Paquetá.

O Flamengo tem 38 pontos e ocupa a quinta colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, apenas um ponto à frente do Cruzeiro, sexto colocado. Mas a distância para o Corinthians, líder do campeonato, é de 15 pontos.