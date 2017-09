Eventual expulsão em último jogo das Eliminatórias não preocupa comissão técnica

Um risco que atinge a seleção para o último jogo nas Eliminatórias, diante do Chile, em 10 de outubro, no Allianz Parque, parece não afligir o técnico Tite: uma eventual expulsão, que tiraria o jogador brasileiro da primeira partida da Copa do Mundo do próximo ano. De acordo com o treinador, a seleção não irá poupar jogadores em função disso. “Temos que brigar e disputar no mais alto nível”, sustentou Tite.

Pelas regras da Fifa, caso um atleta seja expulso na última rodada das Eliminatórias, a suspensão automática se dará na primeira rodada da Copa – a punição, contudo, não se aplica se for por acúmulo de cartões amarelos.

Mesmo assim, Tite disse que não olha o jogo com os chilenos por essa ótica. “Claro que é uma realidade. Se olhar a tabela, a gente avalia (a importância do jogo), mas a gente tem dois caminhos: fortalecer a equipe, jogar sob essas pressões, situações diferentes, inclusive do adversário, ou se encolhe”, afirmou. “Não é assim, não se faz assim. Eu não entendo assim. Tem que brigar e disputar no mais alto nível.”

O técnico citou a entrega dos jogadores da seleção na última partida, contra a Colômbia, disputada na semana passada em Barranquilla. “Corremos o risco de oito atletas (pendurados) contra a Colômbia, em que estava todo o país mobilizado. Nós trocávamos de canal e eram todos os apresentadores com a camisa da Colômbia, nas ruas toda uma mobilização. E a equipe se concentrou muito e ninguém se preocupou em tomar cartão pra não jogar na Bolívia”, disse Tite.

Ele ressaltou que apesar de todos os riscos e dificuldades do encontro com os chilenos, que estarão brigando por vaga no Mundial da Rússia, a seleção brasileira não vai tirar o pé. “Vamos enfrentar o campeão das duas últimas Copas América. E se não fosse isso, é que eu sempre gostaria de fazer com o outro o que fizessem comigo.”