Europa deve se beneficiar com alta do investimento e produtividade, diz Draghi

A economia da zona do euro deve ser beneficiada pela alta do investimento a produtividade e dos investimentos ao passo que a economia se recupera, afirmou hoje o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.

O dirigente participa da conferência anual da instituição, realizada este ano e Portugal. Ontem, comentários seus sobre uma possível retirada dos estímulos fizeram a moeda única registrar forte valorização.

Draghi afirmou estar “relativamente confiante” de que a produtividade iria crescer com a melhoria da economia. Por outro lado, ele lembrou que a instituição tem ferramentas para tarefas específicas, e que a política monetária não deveria ser sobrecarregada com objetivos diferentes. Fonte: Dow Jones Newswires.