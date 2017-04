Euro dispara após primeiro turno da eleição presidencial francesa

O euro registrava uma forte alta na manhã desta segunda-feira na Ásia (horário local), em relação ao dólar e ao iene, após as projeções iniciais dos resultados do primeiro turno da eleição presidencial francesa.

Às 6h20 de Tóquio (18h20 de domingo em Brasília), a moeda europeia era cotada a US$ 1,0880, contra US$ 1,0726 de sexta-feira à noite. Em relação à divisa japonesa, chegava a 120,02 ienes, frente aos 117,07 ienes registrados na sexta à noite em Nova York.

Essa reação demonstra que os mercados antecipam uma vitória do pró-europeu Emmanuel Macron sobre a líder da Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, que defende a saída da zona euro. Temiam, sobretudo, um segundo turno entre Marine Le Pen e outro candidato muito crítico da União Europeia, Jean-Luc Mélenchon.

Pela mesma razão e por causa da evolução das moedas, antecipa-se uma reação positiva das Bolsas asiáticas nesta segunda-feira.

Ex-ministro da Economia de 39 anos, Macron venceu o primeiro turno por uma apertada vantagem, com 23,7% dos votos, diante da presidente da Frente Nacional, de 48, que aparece com 21,9%, segundo resultados parciais do Ministério do Interior francês.

Pesquisas publicadas neste domingo antecipam uma derrota da candidata de extrema direita no segundo turno.