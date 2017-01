Eunício: perdemos um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição

Líder da bancada do PMDB no Senado e nome mais cotado para presidir a Casa a partir de fevereiro de 2017, o senador Eunício Oliveira (CE) lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo em Paraty-RJ no início da tarde desta quinta-feira, 19.

“Perdemos um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição, absolutamente coerente com suas convicções. Sua sobriedade fará falta à Nação e à Justiça do Brasil”, afirmou Eunício em nota, pedindo conforto aos familiares e amigos.