Eunício anuncia no Senado que assume Presidência durante viagem de Temer e Maia

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciou no plenário que vai se afastar do cargo por três dias para assumir interinamente a Presidência da República, enquanto o presidente Michel Temer vai à Alemanha para o encontro do G-20. Neste período, o vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), ficará no lugar de Eunício.

No plenário, Eunício disse nesta quinta-feira, 6, que assumirá a Presidência com muita responsabilidade. Afirmou ainda, em conversa com jornalistas, que está apenas cumprindo a regra da democracia.

Primeiro na linha sucessória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também embarca nesta quinta-feira – vai para a Argentina e retornará ao Brasil somente no sábado, 8, quando Temer já deve estar de volta da sua viagem a Hamburgo.

Maia tem se descolado de Temer desde que a denúncia contra o presidente chegou à Câmara na semana passada. Caso os deputados votem a favor do seguimento do processo, o peemedebista pode ser afastado por até 180 dias, o que faria com que o presidente da Casa assumisse o cargo.