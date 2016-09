EUA: vendas no varejo caem mais do que o previsto

As vendas no varejo nos Estados Unidos recuaram mais do que o previsto em agosto, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio.

O índice de vendas recuou 0,3% em agosto, após um pequeno aumento de 0,1% registrado em julho (cifra revisada).

Os analistas esperavam uma pequena queda de 0,1% em agosto.