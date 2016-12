EUA retomam na OMC controvérsia com UE por carne com hormônio

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira terem retomado a disputa iniciada há quase 20 anos na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o veto da UE a suas carnes tratadas com hormônios.

Washington acusa os europeus de não respeitarem compromissos e ameaça com restabelecer direitos alfandegários a produtos como o queijo roquefort, mostarda e trufas, informou a nota do Representante Comercial dos Estados Unidos.

“Os produtores americanos criam um dos melhores gados do planeta, mas as políticas restritivas da União Europeia (UE) continuam negando aos consumidores da UE o acesso à carne americana a preços acessíveis”, disse o secretário de agricultura, Tom Vilsack, em nota do Representante Comercial.

De acordo com a nota, a OMC definiu em 1998 que o veto europeu a importações de carne americana violava as normas da entidade e não eram sustentadas por evidências científicas.

A UE alegava que a disputa deveria ocorrer no âmbito da Aliança Transatlântica de Comércio e Investimentos entre a UE e os Estados Unidos, mas no ano passado declararam que o pacto não seria possível.

Com o fracasso das negociações do TTIP, os Estados Unidos voltam a encaminhar sua ação comercial, diz a nota de Washington.