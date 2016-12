EUA processam Barclays por venda de títulos hipotecários antes da crise de 2008

Os devaneios de Lula

Petistas contam com ex-presidente mas réu deverá ficar fora da sucessão

Com o ex-presidente alçado a penta réu, narrativa do PT é desconstruída, condenação se aproxima e uma nova candidatura ao Planalto torna-se cada vez mais improvável, apesar de o mundo da fantasia do lulopetismo tentar vender o contrário