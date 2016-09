EUA: pedidos semanais de seguro-desemprego sobem menos do que o esperado

As solicitações semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram menos do que o previsto, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Foram registrados 260.000 novos pedidos (dados corrigidos) de seguro-desemprego na semana encerrada em 10 de setembro, o que corresponde a um aumento de 1.000 solicitações.

Os analistas, contudo, esperavam um aumento de 4.000 solicitações, totalizando 263.000 na semana.