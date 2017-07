EUA: homem acorda com a cabeça na boca de urso

Um funcionário de um acampamento no Colorado acordou sentindo uma “dor imensa”, quando percebeu que um urso estava mordendo a sua cabeça.

O instrutor de 19 anos, que sobreviveu, contou como conseguiu escutar seu crânio “estalando” entre os dentes do animal, que o arrastou por quatro metros antes que outras pessoas o espantassem.

“Me agarrou, me puxou, depois mordeu a parte de trás da minha cabeça e me arrastou”, contou o jovem, identificado apenas como Dylan, à emissora de televisão Denver 7.

“Essa foi a parte mais lenta, parecia que durava para sempre”, acrescentou o jovem, falando na sensação que teve da respiração do urso em seu pescoço.

“Tenho quatro marcas de onde entraram os garras”, indicou ao canal KTVB-TV, mostrando também as mordidas.

O episódio ocorreu no domingo em Ward, a 32 km de Boulder, no Colorado: Dylan estava em um saco de dormir ao lado de um lago junto com outros quatro conselheiros quando o animal o atingiu às 04H15 locais (08H15 de Brasília).

“Por um segundo pensei que estava sonhando, mas logo falei: ‘isso dói demais para ser um sonho'”, indicou o funcionário deste acampamento focado em crianças cristãs.

O instrutor foi levado ao hospital e voltou com nove pontos na cabeça.

Os guardas florestais do Colorado buscam o urso para caçá-lo. As autoridades disseram que ataques como este são pouco frequentes.