EUA ameaça sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU

ROMA, 6 JUN (ANSA) – O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, está avaliando a possibilidade de retirar o país do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A medida seria um gesto de apoio a Israel, país que estaria sendo tratado com “desigualdade” pelo órgão, na avaliação da gestão Trump. De acordo com a rede BBC, que citou a embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, “os EUA estão considerando atentamente” seu papel dentro do Conselho de Direitos Humanos. Recentemente, foram aprovadas cinco resoluções contra Israel, mas nenhuma contra a Venezuela, palco de uma crise política que já deixou mais de 50 mortos. “É duro aceitar isso”, comentou Haley.

Na semana passada, o governo Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, o maior tratado mundial contra as mudanças climáticas. O gesto foi duramente criticado pela comunidade internacional e por aliados. (ANSA)