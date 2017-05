ETF brasileiro sofre tombo de 7,54% no Japão, após estouro do caso Temer

O mais popular fundo de índice de ações do Brasil negociado no Japão, o Next Funds Ibovespa Linked ETF, fechou em queda de 7,54% nesta quinta-feira.

O tombo do ETF brasileiro em Tóquio veio após notícia divulgada ontem à noite de que o presidente do Brasil, Michel Temer, foi gravado por um empresário dando aval para uma suposta compra de silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na Operação Lava Jato.