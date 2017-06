Estudante americano detido na Coreia do Norte é libertado

O estudante americano Otto Warmbier, condenado na Coreia do Norte a 15 anos de trabalhos forçados por roubar material de propaganda de um hotel, foi libertado, anunciou nesta terça-feira o secretário de Estado americano, Rex Tillerson.

“O Sr. Warmbier está a caminho dos Estados Unidos, onde se reunirá com sua família”, declarou Tillerson, em um comunicado.

Segundo o jornal The Washington Post, Otto Warmbier, de 22 anos, está em coma há mais de um ano depois de ter sofrido uma intoxicação por botulismo e ter sido transferido para cuidados médicos.

O Supremo Tribunal da Coreia do Norte condenou em março de 2016 Otto Warmbier depois que ele reconheceu ter roubado um cartaz com um slogan político no hotel onde ele estava hospedado em Pyongyang durante uma excursão organizada.

O chefe da diplomacia americana pediu à Coreia do Norte que o perdoasse, considerando a sentença excessivamente dura.