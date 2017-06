Estrelas da internet na China transformam moda em mina de ouro

Tudo começou com algumas linhas nas redes sociais, alguns conselhos sobre como andar na moda e encontrar uma roupa adequada. Um ano depois, a jovem chinesa Wang Houhou tem milhares de seguidores e grandes marcas estão dispostas a pagar muito dinheiro por seu aval.

“Bastava que eu encontrasse algo interessante, vestisse e tirasse fotos divertidas. Eu colocava as fotos no meu blog e as pessoas iam comprar”, surpreende-se Wang Houhou, que atualmente se prepara para abrir sua própria plataforma de comércio eletrônico.

Esta jovem é o que na China chamam de “wanghong” (literalmente “vermelho na rede”), esses produtos de internet transformados em celebridades graças a alguns vídeos de sucesso nas redes sociais.

Esta atividade se transformou em um setor econômico avaliado em 53 de iuanes (US$ 7,7 bilhões) em 2016 por a consultoria Analysys International, que prevê a duplicação para o final de 2018.

“Um desconhecido pode se tornar importante de repente e qualquer filho de vizinho pode virar uma celebridade”, afirma de Yuan Guobao, autor de “A economia dos wanghong”.

23 milhões de seguidores

A mais famosa dessas celebridades de internet é, sem dúvida, Papi Jiang, cujos vídeos atraem 23 milhões de seguidores. A jovem, de 30 anos, assinou contratos publicitários com a marca de relógio suíço Jaeger-LeCoultre e a de calçados esportivos New Balance.

Ela e seus alter egos influenciam fortemente o comércio eletrônico, um setor em pleno auge na China, observa Zhang Yi, da consultoria iiMedia Research Group.

Os anunciantes enxergam nessas celebridades uma alternativa poderosa ao gigante de internet chinês Baidu, que domina a publicidade virtual.

“Hoje alguém escolhe uma roupa, prova, leva e convence alguém de que a compre”, resume Zhang Yi, que considera que as estrelas de internet influenciam agora até um quinto das compras on-line na China.

“É o comércio em pleno auge. Os wanghong têm seus próprios seguidores que podem facilmente se tornar consumidores das marcas que recomendam”, explica.

Algumas empresas notaram esse filão e se especializam na busca e na formação das celebridades de internet. Ruhan Holdings, por exemplo, obteve no ano passado um investimento de 300 milhões de iuanes (39 milhões de euros) do gigante do comercio eletrônico Alibaba.

‘É isso ou as finanças’

Em um apartamento de Xangai, Wang Houhou e sua sócia, Wang Ruhan, de 24 anos, preparam o lançamento de sua loja de roupa on-line com um grupo de modelos que desfilam no ritmo da música.

“Se não tivéssemos lançado este blog, hoje eu estaria provavelmente no mundo das finanças”, conta Wang Ruhan.

Wang Houhou teve a ideia do blog no ano passado ao voltar para a China, depois de ter estudado Literatura Inglesa nos Estados Unidos. Foi quando voltou a seu país que se deu conta de como era difícil encontrar roupas da moda.

Os conselhos das duas Wang para encontrar camisas e minissaias no Taobao, o site de comércio eletrônico na China, logo causaram furor entre as jovens chinesas, estimulando as marcas de prêt-à-porter a oferecer-lhes dinheiro para que recomendassem suas criações.

A arte de virar uma celebridade de internet atualmente é ensinada na universidade.

A universidade industrial e comercial de Yiwu, perto de Xangai, lançou uma especialização “wanghong”, onde 34 alunos, na maioria meninas, aprendem dança e maquiagem, mas também a falar diante das câmeras e a reconhecer as marcas de luxo.

“Sempre sonhei em estar no palco, sob os holofotes com uma multidão que me admira”, entusiasma-se Wang Xin, uma estudante de 20 anos que deixou a contabilidade para tentar a sorte nessa nova especialidade.