Estratégia de Renato falha, Grêmio perde nos pênaltis e Novo Hamburgo vai à final

A tática de Renato Gaúcho de poupar os titulares para o Campeonato Gaúcho se revelou um desastre. O Grêmio jogou mal neste domingo, apenas empatou com o Novo Hamburgo por 1 a 1, fora de casa, e acabou eliminado na semifinal ao perder a decisão por pênaltis por 7 a 6.

Dono da melhor campanha na primeira fase do Gaúcho, o Novo Hamburgo irá encarar na final o Internacional, que também neste domingo superou o Caxias, também nos pênaltis, após perder no tempo normal por 1 a 0. A primeira partida da decisão será disputada no próximo domingo.

Preocupado em encerrar a hegemonia do Internacional, que venceu as últimas seis edições do Estadual, Renato Gaúcho poupou os titulares no empate de quinta-feira, contra o paraguaio Guaraní, pela Copa Libertadores. A estratégia, contudo, não deu nada certo no primeiro tempo.

Precisando do gol para avançar, o Grêmio até mantinha a posse de bola, mas sofria para criar. Luan voltava para receber o jogo, Bolaños se movimentava, Pedro Rocha aparecia para tabelar. Na teoria, tudo certo. A boa marcação do Novo Hamburgo, porém, especialmente no meio-campo, travava qualquer ação ofensiva.

Assim, a equipe só foi chegar aos 34 minutos, quando Edílson cobrou falta com perigo, à esquerda do gol. E o Grêmio ainda viu o Novo Hamburgo criar a principal chance cinco minutos depois. O atacante João Paulo recebeu na entrada da área e, sozinho, isolou o chute.

A dinâmica do Grêmio não mudou no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Assis cobrou falta e Léo apareceu para cabecear por cima, assustando Marcelo Grohe. Lucas Barrios, então, foi a campo no lugar de Edílson. E foi justamente o atacante quem, aos 19, abriu o placar: após receber passe de Pedro Rocha, ele acertou chute no canto, rasteiro, da meia-lua.

Mas a alegria gremista duraria pouco. Dez minutos depois, Preto bateu escanteio e Júlio Santos subiu sozinho para empatar. Na comemoração do gol, um torcedor caiu do alambrado, precisou ser socorrido e levado de ambulância ao hospital. Aparentemente ele se mexia na maca. Ainda não havia mais informações sobre seu estado de saúde.

Com a bola novamente rolando, o Grêmio ainda criou duas boas oportunidades, com Barrios e Pedro Geromel – e não conseguiu desempatar. Assim, a segunda semifinal do Gaúcho também foi para os pênaltis.

As cinco primeiras cobranças acabaram empatadas por 3 a 3: Pedro Rocha e Lincoln desperdiçaram para o Grêmio (Maicon, Barrios e Luan marcaram), enquanto Preto e Assis erraram para o Novo Hamburgo (João Paulo, Léo e Pablo converteram).

E, nas alternadas, após Marcelo Oliveira, Ramiro, Arthur, Júlio Santos, Juninho Silva, Renan marcarem, Kannemann errou e viu o sonho do Grêmio em retomar a hegemonia do Gaúcho ser frustrado com Amaral convertendo a última penalidade do Novo Hamburgo.