Estoque total de crédito sobe 0,2% em março para R$ 3,076 trilhões, diz BC

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,2% em março ante fevereiro, para R$ 3,077 trilhões, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central. Em março de 2016, o estoque de operações de financiamento estava em R$ 3,161 trilhões. Em 12 meses, houve baixa de 2,7% e, no acumulado deste ano, queda de 0,9%.

Houve redução de 0,3% para pessoas jurídicas em março ante fevereiro, queda de 2,9% no ano e recuo de 8,5% em 12 meses. No caso de pessoas físicas, os dados mostraram avanço de 0,6% no saldo em março, alta de 1,0% no ano e avanço de 3,7% em 12 meses.

De acordo com a autoridade monetária, o estoque de crédito livre subiu 0,3% no mês, cedeu 1,4% no acumulado do ano e recuou 3,6% em 12 meses.

Já no caso do direcionado, aumentou 0,1% em março, cedeu 0,5% no ano e teve baixa de 1,7% em 12 meses.

No crédito livre, houve avanço no saldo de 0,5% para pessoas físicas no mês, alta de 0,1% no ano e alta de 1,1% no acumulado de 12 meses. Para as empresas, no crédito livre, houve estabilidade em março, queda de 3,0% no ano e baixa de 8,4% em 12 meses.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 48,7% em fevereiro para 48,6% em março. Em março de 2016, estava em 52,3%.

Habitação

As operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceram 0,4% em março ante fevereiro, totalizando R$ 542,148 bilhões. De acordo com o Banco Central, R$ 475,097 bilhões se referem a empréstimos a taxas de mercado e R$ 67,051 bilhões a taxas reguladas.

No ano até março, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 1,4% e, em 12 meses, avançou 6,5%.

As operações a taxas de mercado caíram 0,2% em março, cederam 1,4% no ano e tiveram baixa de 0,7% no acumulado de 12 meses. Já os financiamentos a taxas reguladas avançaram 0,5% no mês, 1,9% em 2017 e 7,6% em 12 meses.

Veículos

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física recuou 0,5% de fevereiro para março, informou o Banco Central. Com isso, o total de recursos para aquisição de automóveis por esse grupo de clientes ficou em R$ 142,984 bilhões no mês passado.

No acumulado de 12 meses até o mês passado, a queda nesse tipo de crédito é de 8,0% e, em 2017, o recuo é de 0,4%.

As concessões acumuladas em março para financiamento de veículos para pessoas físicas com recursos livres somaram R$ 7,417 bilhões, o que representa uma alta de 28,5% em relação ao mês anterior. No ano, a alta é de 18,8% e, em 12 meses, o recuo é de 0,8%.