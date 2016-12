Estoque privado de café conilon terá vistoria de 2 a 13 de janeiro no ES e na BA

São Paulo, 26/12 – Técnicos da Superintendência de Fiscalização de Estoques (Sufis), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizarão, entre 2 e 13 de janeiro de 2017, uma vistoria nos estoques privados de café conilon no Espírito Santo e na Bahia, Estados responsáveis por 63% e 10,3% da produção nacional, respectivamente. O objetivo é verificar o volume disponível do produto para comercialização, informa a estatal. Os dados levantados pela Conab servirão de base para que o Ministério da Agricultura decida sobre a necessidade de facilitar a importação de café para abastecimento do setor industrial. Entretanto, para que essa importação seja autorizada, o volume de estoque encontrado deve ser insuficiente para atender ao consumo até o início da safra em março, informa a Conab, em comunicado. A demanda, segundo a indústria, é de 1,5 milhão de sacas de café. A safra 2016 de café conilon registrou por causa de questões climáticas. De acordo com o quarto e último levantamento da atual safra, divulgado na semana passada pela Conab, a produção de conilon (que representa 15,6% da produção total de café do País) foi de 7,98 milhões de sacas, 28,6% a menos que na safra 2015. No Espírito Santo, a queda na produção chegou a 35,1%. Este resultado se deveu sobretudo, à seca e à má distribuição de chuvas por dois anos consecutivos nos estágios de florescimento, formação e enchimento de grãos.