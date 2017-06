Estilista espanhol David Delfín morre aos 46 anos

O estilista espanhol David Delfín, transgressor e polêmico, faleceu em Madri aos 46 anos, vítima de câncer, após uma carreira que o levou às passarelas de Nova York

Delfín, que chegou a colaborar com o cineasta Pedro Almodóvar, foi diagnosticado com câncer em 2016 e operado de três tumores cerebrais. Nascido em Ronda (sul) com o nome de Diego David Gómez González, não conseguiu superar a doença e faleceu no sábado à noite.

“Com grande dor comunicamos que David Delfín faleceu em sua casa de Madri, ao lado dos entes queridos”, informou sua agência de comunicação em um comunicado.

“Agradecemos as demonstrações de carinho e apoio que transmitiram a David durante este tempo”, completa o texto.