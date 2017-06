Estatal Qatar Petroleum diz que sua produção não é afetada por crise no Golfo

Dubai, 10 (AE) – A estatal Qatar Petroleum afirmou neste sábado que tem respondido à crise diplomática que envolve o Catar com mobilizações para mitigar o impacto de qualquer novidade que a questão política possa gerar em sua oferta de energia a consumidores pelo mundo. Em comunicado, a companhia buscou dar garantias a seus clientes, dizendo que monitora de perto e avalia os fatos e que “deseja afirmar que tem conduzido seus negócios como normalmente”.

Mais de um terço do comércio mundial de gás natural liquefeito vem do Catar, tornando o país o maior produtor e exportador global dele. O país possui também grandes reservas de petróleo.

A corporação nacional diz que segue comprometida a se posicionar como uma “produtora e fornecedora de energia global estável e confiável”.

Mesmo após o corte da relação diplomática de vários países árabes com o Catar, entre eles Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito, as entregas de gás do Catar ao Egito e aos Emirados Árabes não foram interrompidas. Fonte: Associated Press.