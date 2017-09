‘Estado’ relança, em versão digital, ‘Seu Dinheiro’, para discutir finança

Depois de nove anos, o ‘Estado’ retoma na quarta-feira, em versão digital, a publicação do ‘Seu Dinheiro’, marca criada em 1981 para tratar de finanças pessoais e que, por 27 anos, foi veiculada semanalmente pelo ‘Jornal da Tarde’ (JT), também do Grupo Estado.

Adaptado para a nova geração de leitores e alinhado às complexidades que envolvem a gestão financeira doméstica de hoje em dia, o novo Seu Dinheiro volta como um canal digital dentro do site Economia & Negócios (www.economia.estadao.com.br). O processo para a definição da nova plataforma reforça o comprometimento do veículo de estar conectado às novas tecnologias e ferramentas, com foco na interatividade do público.

O novo site combina linguagem informal em vídeos, textos e fotos com características já reconhecidas no Estado, como qualidade e credibilidade.

“A nova plataforma vai ampliar a oferta de conteúdos, com vídeos, reportagens e parcerias especializadas em finanças pessoais”, diz o editor executivo do Estado Luis Fernando Bovo. “Traremos mais opções de informação sobre temas que interessam aos nossos leitores, como oportunidades de investimento.”

Para além de investimentos, Seu Dinheiro também vai tratar de previdência, salário, aluguel, casa própria, enfim, assuntos que desde o início da marca são pautados pelo que as famílias discutem em casa.

Uma das particularidades da plataforma vai ser a aposta em conteúdo audiovisual. Para tanto, vai contar com parceiros experientes no ramo, como Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico, com 400 mil seguidores no YouTube e vídeos com mais de 1,5 milhão de visualizações por mês.

“Todos querem ganhar mais dinheiro, economizar e investir melhor. Mas queremos aprender isso com quem fala a nossa língua, sem terno e gravata”, afirma o youtuber. “Minha missão é bater na porta do brasileiro via internet e fazer a educação financeira estar presente em todo o País.”

Também integram o novo Seu Dinheiro o grupo Econoweek, formado pelos economistas Yolanda Fordelone, César Esperandio e Étore Sanchez, o jornalista Silvio Crespo, do blog Dinheiro para Viver, e a experiente Regina Pitoscia que ao lado do jornalista Celso Ming, colunista do Estado, foi responsável pelos anos de maior sucesso do Seu Dinheiro, que cobriu os sucessivos pacotes econômicos dos governos de José Sarney e Fernando Collor de Mello. Para ela, Seu Dinheiro volta para suprir uma lacuna no mercado editorial. “Hoje, as mídias sociais valorizam mais o conteúdo de economia popular e finanças pessoais do que a grande imprensa. Uma pena, porque a população endividada, sem emprego ou que tem uma grana para aplicar precisa de informações.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.