Estado Islâmico toma controle da última fortaleza de Bin Laden no Afeganistão

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) tomou o controle de Tora Bora, última fortaleza de Osama Bin Laden no leste do Afeganistão, usada por ele para escapar dos americanos após o 11 de Setembro.

A rede de grutas, particularmente difícil de se penetrar, foi alvo de uma batálha árdua e de intensos bombardeios em dezembro de 2001, até Bin Laden alcançar as zonas tribais e se refugiar no Paquistão, onde foi morto em uma operação das forças especiais americanas em 2011.

Esta tomada, altamente simbólica para o EI, que expulsou o talibã, aconteceu na manhã de ontem, segundo fontes locais ouvidas pela AFP.

“A região de Tora Bora, no distrito de Pachir Agam, caiu nas mãos dos combatentes do Daesh (acrônimo em árabe do EI), informou nesta quinta-feira à AFP o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Ataulah Jogyani, confirmando relatos de moradores locais.

“As forças de segurança, o Exército, a polícia local e habitantes enfurecidos lançaram uma operação para retomar Tora Bora na noite passada, mas não podem realizar uma operação terrestre naquela zona montanhosa, cheia de grutas. E ainda restam combatentes do talibã por ali”, assinalou.

O porta-voz do talibã, Zabihulah Mujahid, confirmou à AFP que a região havia sido conquistada pelo Daesh. “Tentamos resistir, mas fracassamos, e sete de nossos mujahedines caíram como mártires durante os combates.”

Segundo ele, o confronto continua. “Com os moradores, planejamos uma operação para retomar Tora Bora”, afirmou.

– ‘Sem controle do governo’ –

Segundo a autoridade tribal da região, Juma Jan, “o talibã fugiu quando os combatentes do Daesh lançaram sua ofensiva. Deixaram-nos sozinhos, com as mulheres e crianças”, queixou-se à AFP.

A província de Nangarhar, na fronteira com o Paquistão, é refúgio de insurgentes do talibã, mas também do EI, que fez daquela área sua base para entrar no Afeganistão.

Tora Bora fica a dezenas de quilômetros de sua base principal no leste afegão, o distrito de Achin, onde as forças americanas presentes no Afeganistão garantem persegui-los sem trégua desde o verão boreal de 2016.

“Os combatentes do Daesh chegaram em grande número na manhã de ontem pela montanha, para lançar a tomada de Tora Bora”, indicou o morador da região Gul Rafiq. “O talibã não resistiu”, assinalou.

Outro residente, Malek Qasim, lamentou: “Tora Bora ameaçava cair a qualquer momento. Lamentavelmente, só são vistos membros do talibã ou do Daesh nesta região, não há nenhum controle do governo”.

Parlamentares interpelaram autoridades ontem, exigindo medidas fortes para enfrentar o avanço do EI.

“O Daesh transferiu o centro de suas atividades a Tora Bora”, assinalou o deputado de Cabul Allah Gul Mujahid. “Contam com centenas de combatentes nos distritos de Khogyani e Azra, e devem recrutar mais”, preocupou-se.

No começo de abril, o Exército americano lançou pela primeira vez a mais potente de suas bombas convencionais, contra uma rede de grutas e túneis usada pelo EI em Achin. A operação deixou, segundo o balanço oficial, 96 mortos entre membros do EI.

As tropas americanas atuam no Afeganistão sob o mandato da Otan e estão autorizadas a realizar operações contra os jihadistas.