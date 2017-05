Especulado no Palmeiras, Cuca desconversa: ‘Importa o interesse da diretoria’

O técnico Cuca é o nome mais cotado para assumir o Palmeiras após a demissão do técnico Eduardo Baptista, oficializada na noite desta quinta-feira. O treinador campeão brasileiro com o clube alviverde no ano passado se retirou do cargo para cuidar de problemas familiares. Em contato com o jornal O Estado de S.Paulo, desconversou sobre a possibilidade de retornar à equipe.

“O meu interesse é o que menos importa. O que importa é o da diretoria”, disse o treinador. Cuca voltou a morar na cidade natal, Curitiba, depois de ter deixado o Palmeiras. Na rotina, ele tem andado de bicicleta pelo bairro onde mora, Santa Felicidade, e frequentado a padaria que pertence aos familiares. “Não estou sabendo de nada (da demissão). Estou deitado e está todo mundo me mandando mensagem”, afirmou nesta quinta-feira, após a oficialização da saída de Eduardo Baptista.

Ao ser questionado se toparia abrir mão do descanso para voltar ao Palmeiras, o treinador respondeu: “Vamos esperar para ver o que acontece”, disse. Cuca também recebeu sondagens para voltar ao futebol chinês, onde trabalhou no Shandong Luneng entre 2014 e 2015 e foi campeão da Copa da China. O treinador negou ter recebido contato da diretoria palmeirense.

O Palmeiras oficializou a saída de Eduardo Baptista em comunicado oficial pouco antes das 23 horas. Logo depois disso, o empresário de Cuca, Eduardo Uram, contou que ainda não foi procurado pelo clube. “Não temos contato ainda. Soube agora da demissão”, disse em contato com a reportagem.

Em alguns jogos da equipe nesta temporada, o nome de Cuca foi pedido pelos torcedores. Ele conquistou os palmeirenses ao ter conduzido o time à conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, após 22 anos de jejum no torneio. O treinador quis deixar a função para cuidar de problemas pessoais e antes do substituto, Eduardo Baptista, assumir o cargo, falou com ele para passar orientações.

Neste período sabático, Cuca tem passado a maior parte do tempo com a família. O treinador tem frequentado jogos do Flamengo de Santa Felicidade, time amador de Curitiba, e costuma ir nos fins de semana ao litoral do Paraná, onde tem residência no município de Pontal do Paraná.