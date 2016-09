Espanha e Argentina vencem e avançam às oitavas do Mundial de Futsal

Com duas vitórias em dois jogos no Mundial de Futsal, as seleções da Argentina e da Espanha garantiram vaga nas oitavas de final da competição, nesta quinta-feira, na Colômbia. Irã e Casaquistão também venceram, mas ainda buscam a classificação para o mata-mata.

Na cidade de Bucaramanga, a Argentina aplicou 7 a 3 nas Ilhas Salomão. Borruto foi o destaque da partida, com três gols. Vaporaki, que marcara o gol da vitória sobre o Casaquistão, na estreia, também deixou sua marca. Brandi, Basile e Taborda anotaram os outros gols.

Com seis pontos, o time argentino lidera o Grupo E e já tem assegurada a vaga nas oitavas de final. No Mundial, avançam à fase de mata-mata os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados – são 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes.

Em outro jogo do Grupo E, o Casaquistão bateu a Costa Rica por 3 a 1 e ocupa agora a segunda colocação da chave, com três pontos. A seleção da Costa Rica tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate e está no terceiro posto. Sem pontuar, as Ilhas Salomão estão na lanterna.

No Grupo F, a Espanha também assegurou a vaga antecipada nas oitavas ao derrotar o Azerbaijão por 4 a 2. O nome da partida foi Vassoura, que foi o responsável por marcar três gols. O detalhe é que dois deles foram contra. Fernandão e Miguelín anotaram os outros dois gols espanhóis.

Uma das favoritas ao título, a Espanha tem seis pontos e lidera com folga a chave. Azerbaijão e Irã vêm logo atrás, com três pontos cada. Os iranianos faturaram a primeira vitória no Mundial nesta quinta ao derrotarem o Marrocos por 5 a 3. O time africano ainda não venceu na competição e está em quarto lugar na chave.