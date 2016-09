Espanha derrota Irã em estreia no Mundial de Futsal; Argentina também vence

Duas das seleções favoritas ao título do Mundial de Futsal, a Argentina e a Espanha estrearam com vitória nesta segunda-feira, na Colômbia, que sedia a competição. As duas equipes venceram justamente outros times que também são cotados para levar a taça: o Casaquistão e o Irã, respectivamente.

Apesar da expectativa que cercava o confronto entre espanhóis e iranianos, em razão do favoritismo de ambos, o time europeu não teve dificuldade para conquistar sua primeira vitória no Mundial. Venceu por 5 a 1 em jogo disputado em Medellín. Aicardo foi o destaque da partida, com dois gols. Lozano, Jose Ruiz e Miguelín também marcaram.

Mais cedo, pelo mesmo Grupo F de Espanha e Irã, Azerbaijão derrotou o Marrocos por 5 a 0. Com estes resultados, Azerbaijão e Espanha lideram a chave, ambos com três pontos, com vantagem para o primeiro, com melhor saldo de gols.

Em Bucaramanga, a Argentina não encontrou facilidade diante dos casaques. Vaporaki marcou o único gol da partida na suada vitória dos argentinos. No outro jogo deste Grupo E, a Costa Rica venceu as Ilhas Salomão por 4 a 2. Por ter melhor saldo de gols, a Costa Rica lidera a chave. A Argentina também soma três pontos, mas está em segundo.

Pelo regulamento do Mundial de Futsal, as 24 seleções participantes são divididas em seis grupos de quatro times. Os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final.

O Brasil está no Grupo D e, em sua estreia, derrotou a Ucrânia por 3 a 1. O time nacional volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar a Austrália.