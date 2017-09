Entregas de fertilizantes em agosto aumentam 3,4%

São Paulo, 12 – A quantidade de fertilizantes entregue ao mercado nacional em agosto aumentou 3,4% em agosto ante igual mês do ano passado, para 4,058 milhões de toneladas. As entregas no acumulado dos oito primeiros meses do ano, entretanto, permanecem praticamente estáveis em 20,560 milhões de toneladas, ou 0,5% acima dos 20,452 milhões de toneladas do período de janeiro a agosto de 2016. Os dados são da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

A produção nacional de fertilizantes intermediários em agosto, contudo, recuou 3,6% na comparação anual, para 784,3 mil toneladas. No acumulado do ano, a produção de 5,583 milhões de toneladas é 4,9% menor que a de igual intervalo de 2016. A importação diminuiu 10% no mês passado ante agosto de 2016, para 2,353 milhões de toneladas, mas no acumulado do ano o volume importado, de 16,696 milhões de toneladas, é 10,4% superior aos 15,119 milhões de toneladas trazidas do exterior entre janeiro e agosto do ano passado.

Segundo a Anda, os estoques de produtos intermediários para fertilizantes e formulações NPK somavam em 31 de dezembro do ano passado 5,070 milhões de toneladas, 6% abaixo das 5,404 milhões de toneladas na mesma data de 2015.