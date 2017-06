Encontram na Nicarágua cemitério de 1.200 anos

Um sítio arqueológico de 1.200 anos, com ossadas humanas e vasos de cerâmica, foi encontrado a oeste da capital nicaraguense, onde existia uma cemitério pré-colombiano, disseram nesta terça-feira os pesquisadores.

O sítio foi encontrado na área onde é construído o novo Estádio Nacional de Beisebol e contém vestígios de enterros, urnas funerárias de cerâmica e restos humanos, segundo especialistas citados pela emissora estatal Canal 6.

Uma ossada mostra o crânio com alguma dentição e extremidades, embora já não existam os restos correspondentes a mãos e pés.

Os materiais encontrados por operários que faziam as escavações para a instalação elétrica da iluminação do estádio “correspondem a um contexto funerário de 800 a 350 anos depois de Cristo”, explicou a diretora de Arqueologia do Instituto Nicaraguense de Cultura (INC), Ivonne Miranda.

Também encontraram objetos que datam do mesmo período nas cidades de Masaya e Granada (sudeste) e Rivas (sul), explicou.

“Isto permite compreender um pouco melhor como foi a dispersão destes materiais em um mesmo espaço de tempo […] e tentar resgatar a identidade cultura dos antigos povoados de Manágua”, comentou a especialista.

A descoberta arqueológica também “serve [para saber] como era o comportamento de nossas sociedades pré-hispânicas”, assinalou Miranda.

O estudo das urnas funerárias está a cargo do INC junto com o Centro Arqueológico de Documentação da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua e da prefeitura de Managua.

As peças arqueológicas serão levadas para o Palácio Nacional da Cultura para a análise em laboratório, segundo Miranda.

O terreno onde foi encontrado este cemitério ficou desabitado durante muitos anos e ao seu redor está a Universidade de Engenharia e um condomínio de militares construído na década de 1990.