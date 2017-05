Encomendas à indústria alemã sobem 1% em março ante fevereiro

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 1% em março ante fevereiro, no cálculo ajustado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério de Economia do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 0,5%.

O desempenho positivo de março foi graças às encomendas externas, que avançaram 4,8% ante o mês anterior. Já as encomendas externas caíram 3,8% na mesma comparação.

No confronto anual, as encomendas à indústria alemã saltaram 8,5% em março na estimativa sem ajustes. Fonte: Dow Jones Newswires.