Empresas alemãs demonstram otimismo, apesar de “Brexit” e protecionismo de Trump

As empresas da Alemanha estão relativamente despreocupadas com as possíveis consequências do “Brexit”, como é conhecido o processo de retirada do Reino Unido da União Europeia, e da tendência protecionista do presidente dos EUA, Donald Trump, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto econômico IW.

O levantamento, realizado em março e abril com quase 2.700 companhias alemãs, mostrou que quase metade delas preveem aumento da produção este ano e que 40% pretendem contratar novos funcionários.

O IW também elevou sua projeção de crescimento econômico da Alemanha em 2017, de 1% para 1,5%, ressaltando que a esperada desaceleração ante o avanço de 1,9% de 2016 se deve ao fato de este ano contar com menos dias úteis. Para 2018, a previsão é de expansão de 1,75% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão. Com informações da Dow Jones Newswires.