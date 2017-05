Emma Stone manda presente a menino que a convidou para formatura

Emma Stone foi convidada por um estudante para ser sua acompanhante na formatura, mas não pode comparecer por causa do trabalho. No entanto, a atriz mandou um presente para Jacob Staudenmaier e seu par.

De acordo com o canal NBC 12 News, no Arizona, Emma mandou um corsage, uma lembrança típica de formaturas e casamento: uma flor para ele colocar no bolso do paletó e uma pulseira com flor para a menina.

Junto ao presente, havia um bilhete. “Jacob, uma pequena coisa para você e sua acompanhante sortuda amanhã”, escreveu a atriz.

No dia da formatura, Jacob e sua acompanhante tiraram uma foto usando os presentes de Emma.