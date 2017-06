Emerson Sheik desencanta e Ponte Preta sai na frente contra o Sol de América

Emerson Sheik finalmente desencantou com a camisa da Ponte Preta. E não poderia ter sido de outra forma. Nesta quinta-feira, em casa, o atacante de 39 anos marcou o gol da vitória do time de Campinas (SP) por 1 a 0 sobre o Sol de América, do Paraguai, no estádio Moisés Lucarelli, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

O jogo de volta está marcado para o dia 26 de julho, no estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção, no Paraguai. A Ponte Preta tem a vantagem do empate, enquanto que o Sol de América precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar às oitavas de final. Um novo 1 a 0, desta vez para os paraguaios, levará a decisão da vaga à disputa por pênaltis.

Diante do um adversário que estava preocupado apenas em se defender, a Ponte Preta teve muito mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrava dificuldades para finalizar. Aos 18 minutos, Lins recebeu dentro da área, puxou para o meio e bateu. O goleiro Augustín Silva espalmou para escanteio. Nos minutos finais, Claudinho arriscou de longe e o arqueiro paraguaio defendeu em dois tempos.

Depois de ter sido pressionado, o Sol de América voltou do intervalo mais ligado e se aproveitava dos vários erros de passes da Ponte Preta para levar perigo ao goleiro Aranha, que precisou fazer duas boas defesas em finalizações de Víctor Velázquez e Giménez.

Nos minutos finais, o time campineiro voltou a ter a posse da bola e a pressionar o Sol de América. Elton assustou em chute para fora, mas foi Emerson Sheik o responsável por garantir a vitória. Aos 44 minutos, o atacante arriscou de fora, a bola desviou e entrou no cantinho de Augustín Silva.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 SOL DE AMÉRICA

PONTE PRETA – Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Fernandinho; Fernando Bob, Elton (Naldo) e Renato Cajá (Negueba); Claudinho, Lins e Emerson Sheik. Técnico: Gilson Kleina.

SOL DE AMÉRICA – Agustín Silva; Olmedo, Victor Velázquez, Mareco e Gustavo Velázquez; Tomás Rojas (Marcos Duré), Richard Franco, Nino Martínez (Molinas) e Aldo Vera; Pedro Arce (Rui Díaz) e Martín Giménez. Técnico: Fernando Ortiz.

GOL – Emerson Sheik, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elton e Emerson Sheik (Ponte Preta); Augustín Silva, Mareco e Tomás Rojas (Sol de América).

ÁRBITRO – José Argote (Fifa/Venezuela).

RENDA – R$ 69.000,00.

PÚBLICO – 4.239 pagantes.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).