Embrapa lança em outubro aplicativo colaborativo sobre uso de solo

São Paulo, 13 – A Embrapa vai lançar em outubro o aplicativo Agrotag, que permitirá a produtores acessar pelo celular dados sobre o uso do solo e colaborar com a atualização das informações, segundo nota divulgada pela entidade. No aplicativo é possível visualizar, por exemplo, áreas com sistemas integrados de produção, pastagens degradadas, áreas de preservação e tipos de lavouras. O Agrotag utiliza dados geoespaciais de diversas fontes, do campo, bancos de dados institucionais e sensores remotos.

O aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa com apoio da Rede de Fomento de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (Rede ILPF), Instituto de Pesquisas Eldorado e da Plataforma Multi-institucional de Monitoramento das Reduções de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O sistema está em fase de alimentação do banco de dados e de validação e estará à disposição dos agricultores e outros parceiros institucionais em outubro. A ferramenta poderá dar respaldo também à análise de crédito rural, políticas públicas e ao monitoramento ambiental, segundo a Embrapa.