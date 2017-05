Embalado pela conquista do Paranaense, Coritiba estreia contra o Atlético-GO

Embalado pelo título do Campeonato Paranaense, o Coritiba encara o Atlético Goianiense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense ergueu a taça com direito a uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, no primeiro jogo da final – a segunda e decisiva partida terminou em 0 a 0, no Couto Pereira.

Mas para manter a boa fase e não sofrer como na última edição do Brasileirão, quando permaneceu no pelotão debaixo da tabela de classificação, o Coritiba precisará suprir a ausência de alguns jogadores na estreia. O atacante Iago e o lateral-direito Rodrigo Ramos foram vetados por problema muscular.

Além disso, o zagueiro Juninho foi negociado com o Palmeiras e dará espaço para Walisson Maia. A boa notícia é que o centroavante Alecsandro foi regularizado e poderá fazer a sua estreia. Getterson e Tomas Bastos, também recém-contratados, devem ficar como opção no banco de reservas.